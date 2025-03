Masque, nuovo laboratorio gratuito per under 35

Domani dalle 15 alle 19, alla Fabbrica delle Candele, ha luogo il secondo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro col sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Il laboratorio ‘Lo scorpione guarisce lo scorpione’, condotto dalla performer e attrice Eleonora Sedioli, giocherà con le espressioni elementari del corpo e dello sguardo, al fine di far emergere la natura intima del gesto. Attraverso una serie di esercizi fisici di base la figura si incamminerà verso concetti-azione: sforzo, allungamento, compressione, attesa, astrazione. I giovani verificheranno così le proprie capacità di creazione. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti gli under 35; non sono richieste competenze pregresse (info e iscrizioni 393.9707741, masque@masque.it).