Masque, residenza d’artista con il gruppo Kepler – 452

Masque Teatro di Forlì ospiterà dal 19 giugno al 3 luglio la compagnia Kepler – 452 nella residenza artisti degli spazi del Teatro Felix Guattari . Sono quattro le residenze previste quest’anno, da maggio a dicembre, per un totale di 55 giorni di ospitalità in cui sono previsti: sostegno economico, assistenza tecnica e tutoraggio. Kepler – 452 sarà impegnato nel progetto ‘Something authentic’ riferito all’industria turistica con video-streaming fra Italia e Argentina inteso a sensibilizzare lo spettatore sulle responsabilità di chi viaggia. Il processo di accompagnamento degli artisti sarà coordinato dalla studiosa di arti performative Sara Baranzoni; inoltre sarà presente, come tutor, il ballerino e performer Marco D’Agostin. Kepler – 452 è nato a Bologna nel 2015 dall’incontro tra Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello e ha avuto come obiettivo quello di aprire le porte e osservare tutto ciò che c’è fuori, perché la realtà registra una forza drammaturgica autonoma in grado di essere messa in scena.