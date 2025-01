Masque teatro al Félix Guattari

Domani alle 18 andrà in scena al Teatro Félix Guattari (via Orto del Fuoco 3, Forlì) ‘E di tutti i volti dimenticati’, l’ultimo spettacolo della compagnia Masque teatro.

"Una giovane donna rientra in casa. Dalla poltrona al tavolo, un bicchier d’acqua. Frenesia disarticolata. Eccola in piedi, immobile, ad ingaggiare una lotta: con sé stessa, con lo spirito che la possiede, con il tormento irrisolto" così Lorenzo Bazzocchi, ideatore dello spettacolo, su questa nuova produzione, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. In scena ci sarà Eleonora Sedioli, mentre la tecnica è di Angelo Generali.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro; 3 per il ridotto studenti. Prenotazioni: 393.9707741 ; masque@masque.it. Biglietteria in loco da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.