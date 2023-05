Masque Teatro, residenza d’artista ErosAntEros al lavoro su ’Gaia’

Riprende il progetto ’Residenze Artisti nei Territori’ al Teatro Felix Guattari di Forlì. La compagnia ravennate ErosAntEros, è ospitata da Masque teatro di Forlì da ieri fino al 25 maggio. Masque teatro è uno dei cinque titolari del progetto Residenze Artisti promosso dal MiC e dalla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere la ricerca e la sperimentazione attraverso la creazione di spazi di esperienza in cui sia possibile il confronto fra artisti, studiosi e tecnici per realizzare assieme competenze e un sapere condiviso.

Da maggio a dicembre 2023 Masque ospiterà alcune formazioni artistiche di notevole rilievo, per un totale di 55 giornate di residenza con le seguenti compagnie: ErosAntEros, Kepler-452, Aristide Rontini Nexus e Opera Bianco. Tutte saranno in permanenza a Forlì negli spazi del Teatro Félix Guattari. La compagnia ErosAntEros sarà impegnata su ‘Gaia’ che debutterà il 10-11 giugno al Teatro Alighieri di Ravenna. Il tema della performance è la catastrofe ambientale, lo sfruttamento del pianeta Terra da parte dell’uomo Lo spettacolo probabilmente prevederà anche il coinvolgimento sulla scena di attori non professionisti.

ErosAntEros è nata nel 2010 grazie all’unione di Davide Sacco, regista, e Agata Tomšic, attrice e drammaturga, i quali, pur non sottovalutando l’aspetto estetico della forma, sono impegnati ad indagare il forte rapporto col presente e con la storia. La compagnia si pone come obiettivo quello di agganciare il teatro alla vita di tutti i giorni, facendo dell’immaginazione un’arma attraverso la quale è possibile trasformare la realtà.

Rosanna Ricci