Massaggi Thai, inaugurato un nuovo centro di trattamenti energetici

Combattere lo stress della quotidianità, rilassarsi e ripartire pieni di vigore. Sono alcuni dei benefici effetti dei trattamenti energetici Thai, oggi praticati anche da Phak Thai massage, aperto in piazza Machiavelli a Castrocaro. Titolare è Phak Phakthanaporn, romagnola di adozione in virtù di 30 anni trascorsi in Italia, 15 a Forlì e altrettanti a Castrocaro, dove si è trasferita per motivi di cuore. "I massaggi thai non sono trattamenti estetici o terapeutici ma energetici, volti a conferire benessere – spiega –: un insieme di tecniche della tradizione orientale, basate su un lavoro articolato lungo le linee energetiche, alternato a tecniche di yoga passivo e momenti di rilassamento e/o meditazione". Una pratica un tempo insegnata dai monaci buddisti nei templi, volta a restituire equilibrio, eliminando i blocchi energetici. Una ‘coccola’ resa più piacevole e distensiva grazie all’uso di oli provenienti dall’oriente. Massaggi, anche plantari, a cui sottoporsi in un ambiente caldo, arredato in maniera avvolgente e rasserenante. Nel locale, dotato di spogliatoio e doccia, anche un camerino con due lettini per i trattamenti di coppia. Phak Thai, aperto tutti i giorni eccetto la domenica, propone pacchetti speciali fino al 31 dicembre.