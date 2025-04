Massaggio al neonato, in biblioteca torna il corso per genitori

Torna il corso di massaggio al neonato alla biblioteca comunale Battanini di Castrocaro. Organizzato grazie al sostegno del Centro per le famiglie di Forlì e della Romagna Forlivese, il corso è rivolto a genitori con figli fino all’anno d’età, e si articolerà in cinque incontri, in calendario l’8, il 15 e il 22 maggio, quindi il 5 e 12 giugno, dalle 10 alle 11.30. A condurre le lezioni sarà Roberta Mandolesi, psicologa e insegnante Aimi (associazione italiana massaggio infantile). In ogni incontro verrà sperimentata una parte della sequenza del massaggio e ci si confronterà sui benefici (rilassamento e addormentamento, sollievo dalle coliche) e sugli aspetti che riguardano la relazione con il bimbo (attaccamento, comunicazione verbale e non verbale). Le iscrizioni sono aperte sul portale Icos (icos.comune.forli.fc.it). Info: 0543.712667, mail a centrofamiglie@comune.forli.fc.it.