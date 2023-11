"Massari da noi: orgogliosi di aver cucinato per lui"

Giornata speciale quella di sabato scorso per l’Osteria del Ferrovecchio in piazza Dante Alighieri. Il locale ha infatti avuto come ospite il maestro dell’alta pasticceria Iginio Massari, che ha pranzato insieme ai suoi collaboratori e ad alcuni rappresentanti del Comune.

Il pasticciere, che si trovava in città per esibirsi in piazza Cavour con uno show cooking insieme al maestro Gino Fabbri, ha assaggiato diversi piatti della tradizione romagnola: "Siamo stati contattati – spiega orgogliosa Alda Genga, proprietaria del locale insieme al marito e chef Endri Cuni – circa dieci giorni prima e abbiamo studiato un menù che portasse il maestro in un viaggio all’interno dei sapori della cucina locale; lui e il suo entourage erano circa 25 persone, per dedicarci al meglio a questa importante comitiva abbiamo posticipato tutte le altre prenotazioni dopo le 13. Come antipasto abbiamo proposto degli affettati locali che facciamo fare appositamente da alcuni allevatori del posto, accompagnati dalla piadina fatta in casa e dei crostini con il ragù di cinghiale; come primo piatto abbiamo preparato le classiche tagliatelle fatte al mattarello dalla nostra sfoglina, con il ragù della tradizione. I secondi, che sono il nostro punto forte, ci siamo sbizzarriti e abbiamo preparato carne alla griglia, in particolare maiale e manzo, accompagnata da patate al forno. Con il dolce non potevamo competere con i maestri e abbiamo optato per portare in tavola un altro secondo, un arrosto di maiale, nello specifico la spalla chiamata anche ‘paletta’; il piatto è stato creato la mattina stessa per l’occasione da Endri e l’abbiamo chiamato ‘Arrosto Massari’".

L’Osteria del Ferrovecchio ha aperto i battenti prima della pandemia, nel 2018, e prende il nome dall’antico mercato dove si incontravano i mercanti del ferro vecchio; anche lo stile lo ricorda, un arredo ‘chic-industrial’, con materiali come vetro, legno e ferro, al punto che il maestro Massari ha apostrofato in modo goliardico lo chef: "Era tutto molto buono, ma se devo trovare un difetto le sedie di ferro sono veramente troppo pesanti da spostare".

Un’esperienza ardua, ma allo stesso tempo emozionante per la coppia di forlivesi: "Io ero molto emozionata – sottolinea Alda –, mi sono comunque sentita a mio agio quando ho visto volti familiari tra i commensali. Endri invece non ha sentito la pressione, perché cucinare è la sua passione e non importa chi ha di fronte: lo farà sempre con cura e amore". Al termine del pranzo, intorno alle 14.30, si sono diretti sul luogo dell’evento; lo show cooking del pomeriggio, organizzato dal Comune di Forlì e Gp Studios e che prevedeva una merenda con i maritozzi per tutti i partecipanti, ha registrato il tutto esaurito.

Valentina Paiano