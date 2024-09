Massimiliano Pompignoli (FdI): "Regione, soldi non spesi. O male. Un argine era già stato riparato"

Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale uscente e ricandidato per Fratelli d’Italia: se una parte di Forlì è ancora stata invasa dalle acque è colpa della Regione Emilia Romagna?

"Il maltempo dei giorni scorsi ha causato la rottura degli argini in 3 punti: in via Zignola, via Lughese e via Ghibellina. In uno di questi la Regione Emilia Romagna, tramite la Protezione Civile, era già intervenuta nei mesi scorsi con opere di ripristino e rafforzamento, perché era uno di quegli argini che era già crollato con l’alluvione del maggio 2023. Rotture che, a ben vedere, rappresentano le gravi mancanze della Regione Emilia Romagna che, evidentemente, o non è intervenuta affatto con opere di ripristino e messa in sicurezza delle arginature o è intervenuta male, in maniera insufficiente, frettolosa e inefficace".

In altri territori, come a Modigliana, per detta del sindaco, i lavori effettuati a seguito dell’alluvione hanno retto.

"Sono felice per Dardi. Il suo territorio negli ultimi due anni è stato martoriato da due alluvioni e un terremoto. A Forlì, purtroppo, non è andata così. E questo è sotto gli occhi di tutti".

Ma l’intervento la Regione lo aveva comunque fatto.

"È un dato oggettivo: le strade allagate nel Forlivese hanno ricevuto acqua dal Montone, non dal sistema fognario. Tombini e bocche di lupo hanno retto senza problemi alle precipitazioni delle ultime ore".

Responsabilità tutta della Regione?

"Chi doveva mettere a terra i soldi del Governo per la ricostruzione dopo l’alluvione del 2023 ha delle responsabilità evidenti, rese ancor più gravi dal fatto che si sono allagate le stesse case, le stesse famiglie e le stesse strade di un anno fa".

Perché Fratelli d’Italia dice che i soldi non sono stati spesi?

"Il Governo Meloni nel 2023 ha stanziato circa 130 milioni per interventi urgenti così suddivisi: 94 milioni con ordinanza 6 per protezione civile Emilia-Romagna. Di questi 94 milioni ne sono stati spesi 43 milioni. Altri 34 milioni sono stati stanziati con l’ordinanza 15 e sono stati spesi zero. Sono stati poi stanziati altri 202 milioni con ordinanza 8: anche di questi la Regione Emilia Romagna non ha speso nulla".

Sia la Regione che molti amministratori locali rispondono: i soldi sono a bilancio, ma solo a collaudo delle opere si può dire che sono stati spesi. Opere che in gran parte sono ancora in corso.

"C’è una distorsione evidente tra quello che dice la Regione e i dati forniti del Governo e dalla struttura commissariale. I soldi alla Regione Emilia Romagna per realizzare grandi opere di contenimento del rischio idraulico e fare prevenzione sono stati dati non solo da questo Governo dopo l’alluvione del maggio 2023, ma anche dai Governi precedenti, con le stesse modalità di rendicontazione. Il problema è che le opere non sono state fatte. Non sono state fatte 10 anni fa e non sono state fatte a dovere nell’ultimo anno".

