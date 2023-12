Massimo Marchi e altri 3 forlivesi nell’assemblea regionale

Si è tenuta a Bologna la prima assemblea regionale di Italia Viva a seguito del congresso del partito, svoltosi nello scorso mese di ottobre. Sono stati nominati i vari organi regionali: cabina di regia, commissione congressuale 2023 e assemblea regionale. Per la provincia di Forlì-Cesena sono stati nominati in assemblea regionale la bertinorese Erica Giunghi, consigliera comunale di opposizione per la lista civica BartnOra, il consigliere comunale del gruppo misto di Forlì, Massimo Marchi, il coordinatore territoriale forlivese, Leonardo Gallozzi, 20enne studente di Giurisprudenza, e Marzia Marchesini consigliera comunale a Portico. Oltre ai forlivesi ci sono i cesenati Mattia Biondi, Gino Pari ed Elisabetta Pirini. Del ‘parlamentino’ regionale del partito di Matteo Renzi fanno parte anche i consiglieri regionali Giulia Pigoni, Pasquale Gerace e l’assessore regionale Mauro Felicori, la senatrice Silvia Fregolent e l’onorevole Naike Gruppioni.