Massimo Marchi, ex IV:: "Zattini si finge civico ma è una chimera"

La sua candidatura è ormai nell’aria, ma Massimo Marchi (sotto, nella foto) non vuole ancora entrare nel merito: il consigliere comunale del gruppo misto – ex di Italia Viva – ha aderito alla lista ‘RinnoviAmo Forlì’: "Ma è prematuro parlare del mio futuro. Non faremo le presentazioni a spizzichi e bocconi come fanno loro: noi preferiamo una comunicazione unica e complessiva, con una lista che ufficializzeremo, attraverso una conferenza stampa, solo quando sarà completa".

Chiarito questo aspetto, resta la sua opinione sull’operato della giunta Zattini, che è netta, senza sfumature ed esprime in una condanna a tutto campo. Lo ha scritto in una nota inoltrata proprio nel giorno in cui Italia Viva ha ufficializzato il suo sostegno al sindaco uscente con la candidatura del presidente Leonardo Gallozzi. Quella lista civica che Marchi definisce di "destra-centro". Lui ha lasciato tutti gli organismi provinciali del partito e, alla vigilia della tornata elettorale, è convinto che la partita si giocherà al centro: "Ma chi può dire di rappresentarlo?". ‘RinnoviAmo’ farà riferimento, scrive, "all’area riformista, europeista, garantista, moderata, liberaldemocratica che era nata attorno al progetto di terzo polo alle politiche del 2022".

Su un piano strettamente politico, attacca, "la realtà dei fatti è una sola: a inizio consiliatura avevamo un unico consigliere di destra e alla fine ne contiamo sei, con l’aggiunta di due assessori riconducibili a partiti di quell’area". Il riferimento è ai tre consiglieri di Fratelli d’Italia e ai tre di Centrodestra per Forlì, tra i quali c’è Davide Minutillo che nel 2019 fu eletto proprio con il partito di Giorgia Meloni. E non manca una stoccata proprio alla lista civica ‘Forlì Cambia’: "Il cosiddetto ‘civismo’ di Zattini è una chimera inesistente, la sua lista non ha inciso in nulla ed è sempre stata a rimorchio delle forze di estrema destra. La Civica di oggi è diventata un contenitore con dentro di tutto e non può certo rappresentare quel mondo civico che aveva intercettato cinque anni fa, tanto che solo un consigliere si ricandida". Agli altri (c’è anche la capogruppo Elena Morra) attribuisce sentimenti di "disagio se non aperto dissenso". Altra frecciata ai ‘centristi’ che invece saranno in lista: "Non ci interessa salire sul carro dei vincitori solo perché in questo momento tutti lo reputano tale".

Secondo Marchi, "Zattini è molto bravo a vendere la sua immagine e lo è altrettanto a spacciarsi per civico e moderato. Ma con tutto il rispetto per la persona, ribadisco con forza che la città non è stata affatto ben governata".

E fa un elenco dei progetti mancati dall’attuale amministrazione. "Il rilancio del centro storico su cui avevano vinto le elezioni è rimasto un sogno. La città è sempre più sporca e degradata. La percezione di sicurezza, soprattutto in centro, è drammaticamente peggiorata dopo gli innumerevoli episodi di violenza. E non servono le sanzioni del vicesindaco agli immigrati seduti sui gradini delle Poste. Per le luminarie natalizie sono stati spesi centinaia di migliaia di euro in spregio a chi è in difficoltà. Questi sono solo alcuni esempi delle tante, troppe cose che non hanno funzionato".

Paola Mauti