Massimo Ragazzini trionfa al campionato balestrieri

Si è concluso nell’arena dei balestrieri di Terra del Sole il campionato sociale dei tiratori medicei, campioni d’Italia in carica, i più titolati di sempre nell’antichissima arte di scagliare la verretta. Un torneo ‘tiratissimo’, come spiega Manuel Leonardi, presidente della Compagnia della cittadella. "I punteggi parlano chiaro – dice il leader del sodalizio –: dal primo al diciannovesimo in classifica c’è un distacco di appena 7 punti, a testimonianza dell’altissimo livello della competizione, caratterizzata da colpi di scena incredibili".

A spuntarla tra i quasi 40 iscritti è stato Massimo Ragazzini, che nelle quattro tornate ha ottenuto un totale di 91 punti per una media di 30.33. Stessi numeri per Germano Poggiali, che però è salito sul secondo gradino del podio in virtù di un regolamento che premia chi più si avvicina al centro del bersaglio. Un punto in meno per Ivan Mambelli, al comando dell’agone fino all’ultimo. Appaiati a 89 Andrea Benericetti, Massimiliano Bellino ed Elia Fabbri. Seguono, a una lunghezza, Lorenzo Babini, Monica Olivucci e Nicola Pieraccini, a due il trio formato da Paola Santandrea, Alex Ragazzini e Maurizio Mazzoli. Classificati dal quattordicesimo al diciannovesimo posto, nell’ordine, Alberto Assirelli, Luca Benericetti, Michele Verità, Fausto Assirelli, Raffaele Dotti, Manuel Leonardi e Patrizia Baravelli. Da segnalare che Benericetti jr (Luca) e Dotti hanno preso parte solo a tre delle quattro tornate di tiro.

In precedenza si era disputato il secondo trofeo Dante Ragazzini, vinto da Ivan Mambelli su Manuel Leonardi e Massimo Ragazzini. "Una serata bellissima all’insegna dell’amicizia e nel ricordo di una persona importante che ha lasciato il segno nella nostra associazione" le parole di Leonardi. Già si volge lo sguardo alla disputa del 60° Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, in calendario, la prima domenica di settembre.

Una ‘disfida’ preceduta da una settimana di liturgie consolidate e goliardiche. E intanto nelle pagine social di Borgo Fiorentino e Borgo Romano, che si contenderanno il ‘glorioso vessillo’, si preannunciano grandi novità.

Francesca Miccoli