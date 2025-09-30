Master dell’Albana: l’ottavo re è il cesenate Andrea Peruzzi

L’Albana ha un nuovo ambasciatore: è il cesenate Andrea Peruzzi. Il giovane sommelier ha conquistato il titolo imponendosi nell’8ª edizione del Master dell’Albana, svoltosi domenica a Bertinoro per iniziativa del Consorzio Vini di Romagna, di Ais Romagna e del Comune di Bertinoro, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. A incoronarlo la giuria composta da Adolfo Treggiari, presidente di Ais Romagna, Lorena Ceolin della Commissione nazionale Concorsi Ais, Roberto Gardini, coordinatore area didattica Ais Romagna, Pier Luigi Zama, vicepresidente nazionale Assoenologi, Roberto Monti, presidente Consorzio Vini di Romagna, e Marco Saiani, vincitore della precedente edizione.

Peruzzi ha sbaragliato la concorrenza, composta da 13 sommelier. Nella fase finale se l’è vista con il riccionese Marco Curzi e con il ferrarese Isacco Giuliani: davanti a un folto pubblico i tre finalisti hanno dimostrato le loro capacità con una degustazione alla cieca, abbinamenti gastronomici, una prova di servizio, e ancora la storia del vitigno, delle aree di produzione, di cantine e di protagonisti dell’enologia romagnola. Per i tre finalisti un premio in denaro offerto dal consorzio dei vini di Romagna (2mila euro per il primo classificato, mille per il secondo, 500 per il terzo). In palio anche il titolo di Miglior Sommelier comunicatore del Romagna Albana Docg, anche questo assegnato ad Andrea Peruzzi.

L’edizione 2025 del Master del Romagna Albana Docg è stata dedicata alla memoria di Alessandro Balducci, titolare dell’omonima cantina, con la consegna di una targa commemorativa alla moglie.