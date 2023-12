Master in City management, domani la presentazione

Nella giornata di domani a partire dalle 10 presso il teaching hub del campus si terrà un open day nel contesto della 23ª edizione del master in City management. L’evento prevede la partecipazione di Stefano Bellavista, amministratore di Unica Reti, mentre successivamente il direttore del master Luca Mazzara presenterà le due borse di studio per dipendenti pubblici di Unica Reti. A seguire conversazione tra Luca Mazzara e Alessandro Francioni, ex masterista e direttore dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, oltre alla ex studentessa Federica Pesaresi. Il master rientra nell’offerta dei corsi post laurea del dipartimento di Scienze Aziendali.