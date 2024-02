Matana Roberts al sax sabato ad Area Sismica

Sabato 24, alle ore 21, Matana Roberts si esibirà ad Area Sismica, in via le Selve 23, a Forlì, nell’ambito della Rassegna Musica Extra-Ordinarie. Matana Roberts è una compositrice, sassofonista, sperimentatrice del suono e artista mixed-media di fama internazionale, originaria di Chicago. Il suo progetto più conosciuto è ‘Coin Coin’, un’opera in dodici capitoli di ‘trapuntatura sonora panoramica’ a tecnica mista. ‘Coin Coin Chapter One: Gens de couleur libres’ (2011) le è valso il plauso della critica; ‘The Wire’ l’ha definito ‘un grande talento’. ‘Coin Coin Chapter Two: Mississippi Moonchile’ è stato scritto a partire da conversazioni verbali che Matana ha avuto con la nonna. ‘Coin Coin’ racconta la storia americana dal punto di vista sociale, comunitario, politico: si parla di schiavitù, emancipazione. Il tutto all’interno di solide delle strutture sonore. Info sull’evento: www.areasismica.it. L’ingresso costa 20 euro, ma per gli studenti iscritti agli istituti musicali è ridotto a 15.

Alessandro Mambelli