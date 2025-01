Matatia presenta il suo libro

Anche a Meldola sono in programma diverse iniziative in occasione del Giorno della Memoria. Domani saranno proposte in aula una serie di letture dedicate alle classi quarte e quinte della scuola primaria De Amicis; lettrice Rita Aglietti, rappresentante dell’associazione LiberaMente che da anni si occupa delle tematiche riguardati la memoria storica della Shoah. Martedì sera alle 20.30, in sala Versari (piazza Felice Orsini 12), sarà presentato in collaborazione con l’Anpi di Meldola il libro di Roberto Matatia ’Dal fondo della notte. Diario di un IMI 1943’, edito da Il Ponte Vecchio. La serata sarà introdotta da Maurizio Gioello e sarà presente anche l’autore. Gli Imi erano gli internati. Infine, il Comune contribuisce alla realizzazione dell’edizione 2025 del progetto educativo ’Promemoria Auschwitz’, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, sostenendo le spese per il viaggio della memoria nei lager dei sei studenti.