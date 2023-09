’Mater’, questa sera il concerto alla basilica

Alle 21 alla Basilica di San Pellegrino Laziosi in piazza Morgagni a Forlì, si tiene il concerto dal titolo ’Mater’. Ad organizzarlo sono stati alcuni laici che frequentano la Basilica ed in particolare Massimiliano Piani, che in collaborazione con i religiosi dell’Ordine dei Servi di Maria, hanno dato vita all’evento aperto gratuitamente al pubblico. Seguirà un piccolo rinfresco.