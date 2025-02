Materasso in fiamme. Incendio al 3° piano di un palazzo

Paura, ieri mattina, per un incendio in viale Spazzoli. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire al terzo piano di un palazzo, in una zona densamente abitata, per spegnere le fiamme partite dalla camera da letto di un appartamento. Ad alimentare l’incendio è stato il materasso, che ha preso fuoco per il surriscaldamento di un dispositivo alimentato con la corrente elettrica. In quel momento, nell’abitazione non c’era nessuno, dunque fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Ingenti comunque i danni. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile a causa del fumo (non ci sarebbero, invece, danni strutturali). Per i vigili del fuoco quattro ore di lavoro.