‘Materia di Prodigi’, teatro da tutta Italia

Apre domani l’ottava edizione di Materia di Prodigi, festival teatrale nazionale organizzato da Fo_Emozioni, "l’unica realtà italiana che accorpa undici compagnie teatrali, con più di 400 persone che lavorano insieme attorno ai linguaggi del teatro", come racconta la presidente Loretta Giovannetti.

La kermesse si articola in cinque spettacoli selezionati tra compagnie di prosa provenienti da diverse regioni, che prenderanno forma al teatro Testori di via Vespucci, culminando il 14 dicembre con un galà finale in cui verranno consegnati riconoscimenti attribuiti dalla giuria del festival e da quella giovani formata da soci di Fo_Emozioni, studenti universitari e di scuole superiori.

Si parte domani alle 21 con ‘Il signor di Pourceaugnac’, portato sul palco dalla compagnia vicentina ‘Teatro di sabbia’, per proseguire domenica alle 17 con ‘Un borghese piccolo piccolo’, insieme alla fiorentina ‘Giardini dell’arte’. Sabato 1° novembre alle 17 la compagnia di Novara ‘La ribalta’ sarà sul palco con ‘Aulularia’, mentre sabato 15 la barese ‘Artemisia’ porterà in scena il classico ‘Riccardo III’ di William Shakespeare. Si conclude sabato 29 novembre alle 21 con ‘Stato contro Nolan. Un posto tranquillo’, drammaturgia di Stefano Massini (che nel 2022 ha vinto un Tony, il più importante premio teatrale statunitense) proposta dalla salernitana ‘Compagnia dell’eclissi’.

"’Materia dei prodigi’ è nata come una scommessa e siamo onorati quest’anno di poter presentare un programma di levatura altissima", dice Giovannetti sul festival, parte di un progetto più ampio di gestione dei laboratori teatrali, "che proponiamo ogni anno anche con le rassegne ‘Isole del tesoro’, da gennaio a maggio, e ‘Teatro arroccato’, da giugno a settembre", ricorda Antonio Sotgia, segretario di Fo_Emozioni e presidente del Teatro delle Forchette.

"Fondamentale il lavoro di Fo_Emozioni – commenta l’assessora alle politiche giovanili Paola Casara –, che da otto edizioni fa crescere questo festival nonostante imprevisti importanti come covid e alluvione. Negli anni sono arrivate 670 adesioni da più di 300 compagnie, a evidenziare l’efficacia di questa sinergia e anche dell’inserimento dei giovani dentro questo progetto eterogeneo e dall’altissima qualità, che permette di valorizzare i loro talenti e passioni".

Questo impegno lo rappresenta bene Sofia Sansavini, presidente della giuria giovani, avvicinatasi a questa realtà cinque anni fa: "Il festival permette sia ai giovani attori sia ai meno esperti di conoscersi, confrontarsi e arricchirsi a vicenda: per questo spero che sempre più ragazzi decidano di parteciparvi". "Dietro all’organizzazione di ‘Materie di prodigi’ c’è una macchina che va avanti tutto l’anno – conclude il presidente del Gruppo Festival, Nicholas Rossi –, e che porta a Forlì in ogni edizione più di 200 partecipanti, con notevole impatto turistico".