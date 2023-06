Materiale donato e condiviso con altri Comuni

Nell’ambito dell’invio da tutta Italia di aiuti alle popolazioni alluvionate e colpite da frane in Romagna, la Protezione civile di Tredozio ha ricevuto da Viadena, in provincia di Mantova "un’ingente donazione di materiale". Grazie alla "grande bontà e organizzazione" del cavalier Giuseppe Guarino.

Racconta il presidente della Protezione civile, Andrea Visani: "Tale materiale, composto da generi alimentari, vestiario, igiene personale, per la casa, e beni di prima necessità, verrà distribuiti dai nostri volontari nei comuni vicini che sono ancora in condizioni critiche".

Aggiunge la segretaria dell’associazione Maria Giulia: "A nome degli abitanti di Tredozio e di chi beneficerà di quanto ricevuto, ringraziamo sentitamente il cavalier Guarino per la sua estrema generosità, insieme ad Alessandro Maroli e le Sentinelle sulle Mura, nonché Alfredo Saviola, insieme ai collaboratori Marcato e Santini, per aver messo a disposizione del trasporto un bilico della sua ditta Delta". Al ringraziamento si sono uniti anch la sindaca Simona Vietina e il comandante dei carabinieri Alessandro Albonetti.

Conclude il presidente Visani: "Siamo commossi per la macchina che si è messa in moto, portandoci un carico che ha coinvolto 30 associazioni, unendosi alla ‘Maratona Romagna mia’, per aiutare concretamente le zone colpite da alluvione e frane".

Domenica scorsa, giornata dell’arrivo del tir con gli aiuti, è stato offerto anche un pranzo conviviale per ringraziare i donatori di Viadena, "durante il quale – spiegano gli organizzatori – abbiamo avuto l’occasione di conoscerci e siamo certi che in futuro ci potranno essere nuove collaborazioni".

Durante il periodo dell’alluvione e conseguentemente quello delle frane, ancora in corso, la Protezione civile di Tredozio è stata di grande aiuto al Comune e alla popolazione, specialmente durante la settimana di isolamento del paese.

Quinto Cappelli