Materiale edile rubato: denunciati

La squadra mobile della questura, in seguito a una perquisizione, ha rinvenuto droga e diverso materiale edile rubato. Il questore Lucio Aprile aveva disposto più incisivi controlli nelle zone interessate dal fenomeno proprio in seguito a ripetuti furti nelle ditte. La svolta delle indagini c’è stata quanto gli investigatori, seguendo il sospettato, hanno individuato un’abitazione nel comune di Castrocaro. I successivi appostamenti hanno consentito di verificare un anomalo andirivieni di persone che non erano del posto, evidenziando la possibilità che si trattasse di un luogo utilizzato per l’acquisto di droga. Così è stata effettuata nell’immediatezza una perquisizione.

Nel corso della perquisizione è stata subito rinvenuta della droga, oltre a materiale per il confezionamento, nella disponibilità di una coppia, lei italiana e lui cittadino marocchino, entrambi già noti alle forze dell’ordine. In seguito a un controllo più approfondito sono stati rinvenuti e sequestrati circa una trentina di oggetti, tra cui trapani, smerigliatrici, levigatrici e biciclette elettriche, alcuni dei quali erano stati denunciati come provento di due furti avvenuti all’interno di una ditta di carpenteria di Forlì. Tutti i beni sono stati sequestrati e la coppia è stata denunciata in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di ricettazione in concorso; l’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Parte della merce è stata già restituita a un proprietario che ne aveva denunciato il furto, per un valore di oltre 10mila euro. Eventuali vittime di furti di materiale edile possono contattare gli uffici della Questura al numero: 0543719517.