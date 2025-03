Materna, 245 giorni di proroga

Nuova scuola materna Giramondo di Meldola, la ditta esecutrice Delta Impianti srl chiede e ottiene dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Cavallucci una proroga di 245 giorni. Il nuovo termine di scadenza per l’ultimazione lavori è il 31 ottobre 2025. La nuova scuola materna è un progetto corposo dal costo complessivo di 1.522.355 euro finanziata con fondi della Next generation EU - Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (Pnrr) e del Comune bidentino. La nuova scuola, in sostituzione dell’attuale materna Giramondo esistente presso l’Istituzione, consentirà la creazione, in adiacenza al plesso delle scuole medie, di un unico polo scolastico pubblico dedicato alla fascia di età 3- 6 anni.

In particolare 891.000 euro provengono dal Pnrr tramite Ministero dell’istruzione e del merito; 99.000 euro da fondi propri del Comune di Meldola e altri 70.000 euro dal fondo del Ministero dell’Istruzione. Le motivazioni addotte dalla ditta hanno trovato il parere positivo del direttore dei lavori in quanto i lavori che erano stati consegnati l’8 giugno 2023, ma le difficoltà di cantiere derivanti dall’alluvione del maggio 2023 avevano posticipato la fine lavori al 3 luglio 2024. Termine poi prorogato al 28 febbraio 2025, causa alluvione settembre 2024, e ora alla fine di ottobre 2025.

o.b.