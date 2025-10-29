Matilde Montanari conquista il premio ’Percoto Canta’

Nuova vittoria per l’inarrestabile cantautrice forlivese Matilde Montanari che si è aggiudicata il primo premio alla 38ª edizione del Percoto Canta, nella finale che si è tenuta sabato scorsa al teatro Verdi di Gorizia. Durante la serata finale, Matilde ha eseguito una potente reinterpretazione di ‘And I’m telling you’, brano simbolo di intensità e consapevolezza vocale, ricevendo applausi scroscianti. Poi ha presentato il suo inedito ‘Ogni goccia’, un brano che riflette la sua anima artistica e la sua visione positiva della vita.

"Come per la finalissima del Tour Music Fest – ha raccontato Matilde – anche questa volta, davanti all’orchestra, alla giuria d’eccellenza e in un teatro così importante, l’ansia era alle stelle. Ma l’emozione è stata più forte di tutto, e sul palco ho sentito solo la musica".

Oltre al primo posto assoluto, Matilde si è aggiudicata anche il nuovissimo ‘Premio social’, conquistando il cuore del pubblico online. A rendere il suo successo ancora più speciale è stato il gesto del giurato e manager musicale Umberto Labozzetta, che ha voluto istituire un premio inedito e inaspettato: una cartolina digitale di sponsorizzazione radiofonica del brano ‘Ogni goccia’. Matilde – lo dicono i voti dei giurati – rappresenta la nuova generazione di cantautrici italiane: autentica, intensa e moderna, capace, con la sua voce graffiante, di trasformare le emozioni in canzoni che si imprimono nel cuore degli ascoltatori.