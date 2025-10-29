Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Forlì
CronacaMatilde Montanari conquista il premio ’Percoto Canta’
29 ott 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
Matilde Montanari conquista il premio ’Percoto Canta’

Nuova vittoria per l’inarrestabile cantautrice forlivese Matilde Montanari che si è aggiudicata il primo premio alla 38ª edizione del Percoto Canta, nella finale che si è tenuta sabato scorsa al teatro Verdi di Gorizia. Durante la serata finale, Matilde ha eseguito una potente reinterpretazione di ‘And I’m telling you’, brano simbolo di intensità e consapevolezza vocale, ricevendo applausi scroscianti. Poi ha presentato il suo inedito ‘Ogni goccia’, un brano che riflette la sua anima artistica e la sua visione positiva della vita.

"Come per la finalissima del Tour Music Fest – ha raccontato Matilde – anche questa volta, davanti all’orchestra, alla giuria d’eccellenza e in un teatro così importante, l’ansia era alle stelle. Ma l’emozione è stata più forte di tutto, e sul palco ho sentito solo la musica".

Oltre al primo posto assoluto, Matilde si è aggiudicata anche il nuovissimo ‘Premio social’, conquistando il cuore del pubblico online. A rendere il suo successo ancora più speciale è stato il gesto del giurato e manager musicale Umberto Labozzetta, che ha voluto istituire un premio inedito e inaspettato: una cartolina digitale di sponsorizzazione radiofonica del brano ‘Ogni goccia’. Matilde – lo dicono i voti dei giurati – rappresenta la nuova generazione di cantautrici italiane: autentica, intensa e moderna, capace, con la sua voce graffiante, di trasformare le emozioni in canzoni che si imprimono nel cuore degli ascoltatori.

