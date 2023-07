Matilde Montanari finalista a iVisionatici Music Festival, una giuria di qualità!

La cantante forlivese Matilde Montanari è finalista della seconda edizione de iVisionatici music festival, concorso canoro per talenti emergenti. L’evento si terrà a Largo Venue a Roma il 13 luglio. Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità composta da: Marco Rissa, musicista, producer, autore e fondatore dei TheGiornalisti; Marcello Villella, giornalista e produttore musicale; Jodie Alivernini, speaker di Rai Radio2; Gustavo Marco Cipolla, giornalista; Eleonora Scaiola, speaker di Dimensione Suono Roma. A presentare l’evento sarà lo speaker e giornalista Riccardo Zianna. Tutti gli artisti in gara avranno la possibilità di realizzare un brano inedito da registrare in studio.