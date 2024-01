Un sì dietro al bancone: Laura e Marcello si sposano e inaugurano il bar di famiglia

Forlì, 12 gennaio 2024 – Sembra una favola dei tempi moderni quella che vede protagonisti Laura Torelli e Marcello Visani, due ‘ragazzi’ di mezz’età pronti a iniziare una nuova vita. Improntata alla totale condivisione. Forlivese lei, castrocarese lui, domani alle 17 nel municipio della città termale formalizzeranno la loro unione attraverso lo scambio delle fedi nuziali. Conclusa la cerimonia ed effettuati gli scatti di rito, la coppia raggiungerà il Bar Mora di Terra del Sole: non il semplice locale dove celebrare l’inizio dell’avventura assieme, ma la sede della futura attività di famiglia. E, a libagioni archiviate, i due sposi saliranno la scala che separa il bar dal nuovo nido domestico. In un solo pomeriggio, il gioioso ribaltamento di una vita.

I due sposini stanno per coronare il loro sogno di una vita insieme (Salieri)

“A cinquant’anni abbiamo assecondato il desiderio di rimetterci in gioco – spiega Marcello, un concentrato di creatività e simpatia, mentre rivisita l’alba del rapporto con la sua amata –. Ci siamo conosciuti quasi bambini, avevamo 15 anni. Io, subito innamorato, la raggiunsi sotto casa guidando una moto 125 senza avere la patente".

Laura però non ricorda, il trauma conseguente la morte del fratello ventenne le ha azzerato parte della memoria di gioventù. Ma evidentemente non era ancora il momento di incrociare storie e vite. Dovranno trascorrere altri 31 anni per il nuovo incontro.

Galeotta la discoteca Le Cupole, complici un venerdì sera e una congiunzione di ‘apparenti’ casualità. "Lavorando il sabato, non andavo mai a ballare il venerdì" spiega Visani. "Io, sempre in compagnia, mi ritrovai improvvisamente sola e prima di andarmene raggiunsi l’unico ballerino in pista, impegnato in un ballo latino", aggiunge Laura. Facile intuire chi fosse lo scatenato danzatore.

Seguiranno il primo appuntamento a vedere ‘il Tevere’, ovvero il canale nei pressi del mulino, e una sortita nel campetto di pallacanestro di Castrocaro "dove abbiamo ballato e giocato e dove saremmo poi tornati tante altre volte". Laura per una vita barista, è pronta a insegnare i fondamenti del mestiere a Marcello, che sta già dimostrando ottime attitudini a dispetto dei trascorsi professionali. "Sono stato parrucchiere dai 15 ai 50 anni" racconta Visani. Difficile rescindere il cordone ombelicale con il passato? Non esattamente. "Il Covid ha fatto sì che il distacco fosse più morbido".

Anche se al momento di abbassare la saracinesca, qualche lacrima è scesa. "Ha iniziato a commuoversi a 50 anni, prima non succedeva mai" dice Laura, a sua volta commossa, mentre riceve metri di carta per asciugare le lacrime da Simone, il figlio 16enne di Marcello. "Domani avrò il compito di portare le fedi, spero di non inciampare" dice sorridendo il giovanissimo.

Mattia, 24enne erede di Laura e autore delle insegne del bar, sarà invece il testimone della mamma. I due ragazzi sono molto uniti. Più circospetti almeno agli esordi della relazione, i genitori dei due ‘sposini’. "Oggi invece sono entusiasti, senza il loro aiuto non avremmo mai potuto accendere il mutuo per acquistare il bar. Spesso ci prendono in giro: io e Marcello siamo molto fisici e a ogni bacio scambiato, sghignazzano dicendo ‘neca?’ (un’altra volta?)".

Il legame con la famiglia ritorna anche negli arredi del nuovo locale, tinteggiato in colori chiari e quindi molto luminoso, e punteggiato da simboli che richiamano gli affetti: su una parete campeggia la bicicletta da corsa del papà di Laura, omaggio al genitore ma anche ai ciclisti che vorranno fare tappa a La Mora; quindi il Campanone in legno, simbolo di Castrocaro, realizzato a mano dal nonno di Marcello. E ancora il casco indossato da Simone all’età di 5 anni.

Tante le novità che attendono la clientela. "Nella sala affacciata sul cortile sarà possibile assistere alle partite su un megaschermo. Abbiamo insonorizzato le porte in maniera tale che dall’altra sala non si sentano schiamazzi. Ogni giorno a pranzo proporremo un menù fisso a prezzo contenuto e in serata gli aperitivi, che non si limiteranno a noccioline e patatine. Abbiamo acquistato inoltre una grande braciere per cucinare in cortile, fare salsicciate e altro. Privilegeremo prodotti genuini del territorio, ad esempio la birra agricola di Massimo Paolini, e collaboreremo con le attività locali, come la Pro loco, Le Chateau".

Lunedì sarà il giorno di chiusura. "Tra settimana saremo operativi fino alle 21 - 21.30 mentre nelle sere di venerdì, sabato e domenica faremo le ore piccole".

Prevista l’organizzazione di eventi in musica, con generi differenti per assecondare le varie inclinazioni della clientela, e ancora feste di compleanno. "Le idee sono tantissime. Di sicuro la Mora dovrà essere improntata alla pulizia, all’ordine e alla professionalità. Un ambiente caldo e famigliare".

Ma non sarà ‘pesante’ trascorrere assieme 24 ore al giorno? "Qualcuno ce l’ha fatto notare, ma lavorare assieme non ci spaventa: in passato, quando ci lasciavamo per andare al lavoro, ci mancavamo tantissimo; la notte poi facciamo sempre tardissimo a chiacchierare e a confrontarci – concludono i due –. Condividere la vita nella sua interezza è la realizzazione del nostro sogno".