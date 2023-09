Mattarella sarà a Forlì per l’apertura dell’anno scolastico: lo show della Rai al ‘Saffi-Alberti’

Forlì, 7 settembre 2023 – Uno show dedicato alla scuola, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra i protagonisti. Sta prendendo forma l’appuntamento forlivese del Capo dello Stato, previsto per lunedì 18 settembre. Lo spirito è completamente diverso da ogni altra visita presidenziale: il Quirinale e la Rai hanno puntato su Forlì per un’iniziativa ormai classica, che si tiene fin dal 2000 in collaborazione con la tv di Stato: due ore di diretta pomeridiana (orientativamente dalle 16 alle 18), dal titolo ‘Tutti a scuola’, per celebrare in maniera istituzionale ma anche ‘pop’ l’inizio del nuovo anno. In quell’occasione, da Forlì, Mattarella si rivolgerà sia via etere che di persona a un migliaio di studenti: nostri concittadini, ma sono attesi anche da varie parti d’Italia. Con lui, ci sarà anche il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

La sede dell’evento sarà, come era già emerso nelle scorse settimane, l’istituto ‘Saffi-Alberti’ in via Turati, che offre alcune caratteristiche ideali. La presenza nel cosiddetto ‘Centro studi’, con altre scuole vicine. Una grande aula magna. E anche un campo sportivo, affacciato su via Aldo Moro. Se il meteo sarà buono, l’idea sarebbe quella di trasmettere da lì, allestendo palco e tribune. Sergio Mattarella dovrebbe arrivare nel primissimo pomeriggio, in tempo per salutare ragazzi e docenti arrivati in anticipo rispetto alla diretta, per poi accomodarsi in prima fila dello show Rai. Dove a un certo punto prenderà la parola (così come è previsto un saluto del ministro Valditara).

L’appuntamento prevede anche la presenza di un vero e proprio conduttore. Se dal 2018 al 2022 è stato un volto notissimo come Flavio Insinna, non ci sono, al momento, comunicazioni ufficiali sul frontman 2023, che probabilmente verrà affiancato da una figura femminile.