Mattarella a Forlì, in diretta su Rai 1 anche Alfa e The Kolors

Forlì, 16 settembre 2023 - Durante lo show per l’apertura dell’anno scolastico in diretta su Rai 1 (lunedì 18 settembre dalle 16) che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, interverranno il cantante Alfa (molti ricorderanno la sua ‘Sei bellissima’), poi il giovane protagonista di ’Mare fuori’ Nicolò Galasso e il gruppo musicale dei The Kolors, autore del tormentone estivo ‘Italo disco’.

Non solo: si parlerà di attualità, lavoro, salute, sport, scuole italiane all’estero, storie di riscatto sociale. La sede dell’evento è l’istituto ‘Saffi-Alberti’ in via Turati, a Forlì.

Un docente tutor spiegherà la funzione di questa nuova figura, introdotta quest’anno nelle scuole dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Interverrà la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone che parlerà di sicurezza sul lavoro e nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Saliranno sul palco anche due protagonisti della cronaca recente: il 16enne Alessandro Dioni che, grazie a un corso di pronto soccorso frequentato a scuola, ha salvato la vita con un defibrillatore al 50enne Marcello Amadori.

Si parlerà di sport, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò, con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e con gli atleti Simone Giannelli e Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu.