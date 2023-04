Mattarelli racconta la Bianchi Porro

Alle 20.45 la Sala don Bosco della parrocchia dei Cappuccini, in via Ridolfi 29, ospita la presentazione del libro di Gigi Mattarelli ’Innamorata di Dio. Benedetta Bianchi Porro raccontata ai ragazzi’ (edizioni Grafikamente), con illustrazioni di Laura Fiori. Dialogheranno con gli autori mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, Emanuela Bianchi Porro, sorella della Beata, e don Andrea Vena, biografo ufficiale di Benedetta, moderati da Vincenzo Bongiorno. "Cari ragazze e ragazzi – scrive il vescovo nella premessa del libro – Benedetta è stata come siete voi oggi. Giocava e studiava, sognava e s’impegnava, scherzava e aiutava e, quando sbagliava, sapeva domandare scusa.

Non ha fatto nulla di straordinario eppure ha fatto ogni cosa straordinariamente bene. Vi auguro una buona lettura e vi chiedo una cosa: quando avrete letto il libro, scrivetemi per raccontarmi cosa vi ha insegnato Benedetta:

vi assicuro che vi risponderò".