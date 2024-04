Mattei 2 e Polo H. Consiglio comunale, associazioni pronte all’adunata di protesta

La nuova zona produttivo logistica, denominata Mattei 2 a Villa Selva. Ma non solo, anche il Polo H di Vecchiazzano, di prossima approvazione. È l’urbanistica il tema caldo, non solo nella politica, ma anche da parte di tutte quelle associazioni e cittadini che si occupano di difesa dell’ambiente. Tanto che le associazioni No Megastore, Legambiente Forlì-Cesena, Wwf, Fridays e Parents for Future lanciano la mobilitazione in vista del consiglio comunale di domani.

Nella seduta che inizierà in muncipio alle 15.30 arriverà infatti il via libera per la realizzazione di due insediamenti residenziali nel perimetro urbano della città e due insediamenti produttivi su via Mattei, tra cui il mega polo logistico da 150.000 metri quadrati di capannoni, su un’area di 230.000 metri quadrati. Il Tavolo delle associazioni ambientaliste e i No Megastore si dicono "scioccati dal sempre crescente consumo di suolo che sta diventando insostenibile a livello ambientale, economico e della salute per i cittadini di Forlì". Dopo la probabile approvazione di questi interventi (la maggioranza di centrodestra dovrebbe avere i numeri per il via libera), approderà nel successivo consiglio comunale il Polo H, un altro insediamento, questa volta commerciale e di servizi, nelle vicinanze dell’ospedale Pierantoni-Morgagni. L’idea, intanto, è quella di manifestare domani: "La nostra presenza impedirà che un simile scempio passi sotto silenzio. Partecipiamo numerosi", recita un volantino che viene diffuso in queste ore.

"Inutili gli appelli al buon senso che più volte sono stati lanciati da cittadini e associazioni ambientaliste – rimarcano queste in una nota –, inascoltate le preoccupazioni di esperti e professionisti su fattibilità e idoneità del territorio, sottovalutato in modo incosciente, nonostante i danni arrecati dall’alluvione". Secondo le associazioni, "questa amministrazione ha gettato la maschera palesando le reali intenzioni: da sempre a sostegno del cemento e della peggiore prospettiva di crescita che si possa augurare a una città".

A fare i conti in tasca dell’impatto di suolo vergine ci pensano i Parents for Future e i Fridays for Future che portano a sostegno il ‘Rapporto sul consumo di suolo’ redatto dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra) nel 2020: "perdita dei servizi ecosistemici che il suolo garantisce, come lo stoccaggio del carbonio, la rimozione del particolato e dell’ozono, la regolazione del regime idrologico, particolare non secondario in un territorio che ha sperimentato da meno di un anno un’alluvione devastante". Ogni ettaro di terreno perso – secondo questa impostazione – ‘pesa’ sulla collettività tra gli 89mila e i 109mila euro. Calcolatrice alla mano, la nuova area Mattei 2 verrebbe così a costare circa 1,5 milioni all’anno.

Matteo Bondi