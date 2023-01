"Matteo Messina Denaro voleva uccidermi Ho avuto paura, ma ho reagito e sparato"

di Marco Bilancioni Il primo pensiero, dice, sono i "complimenti ai carabinieri e a tutte le forze dell’ordine". Il secondo è rivolto "a tutti i morti ammazzati". Calogero Germanà è un poliziotto in pensione: ex questore di Forlì-Cesena e Piacenza, e prima ancora responsabile della Criminalpol di Bologna ai tempi della Uno Bianca, quando indagò anche sul sequestro Soffiantini. Dal 2004, quando ebbe l’incarico di guidare la sede della Polizia in corso Garibaldi, vive nella nostra città. Il boss Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993 a ieri, quando è stato arrestato in una clinica di Palermo, ha alle spalle una ventina di omicidi e sette stragi, quelle di Capaci e via D’Amelio, ma anche di Milano e Firenze nel 1993. Condannato a quattro ergastoli. Nella lunga scia di "morti ammazzati" andò vicino a esserci anche lui, Calogero Germanà (per tutti, in Sicilia, semplicemente Rino). Tanto che lo stesso Totò Riina, il mandante, rimproverava a Messina Denaro di non essere riuscito a farlo fuori. "Il mio pensiero – spiega oggi Germanà – va a quelli che non ce l’hanno fatta". Germanà, che effetto le fa la cattura di Matteo Messina Denaro? "Mi sforzo di essere credente. C’è una preghiera che dice: confesso a...