Mattia Moreni itinerante: al via 5 mostre antologiche

Cinque mostre in cinque luoghi chiave della vita dell’artista Mattia Moreni (1920-1999) – a Bagnacavallo, Forlì, Santa Sofia, Ravenna e Bologna – danno il via al progetto ‘L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’.

Si tratta della più ampia esposizione antologica mai realizzata, a cura di Claudio Spadoni, dedicata a Moreni. Motore di questo evento è l’associazione culturale ‘Mattia’ nata a Santa Sofia nel 2023 dalla volontà di tre collezionisti d’arte: Antonio Barzanti, Roberto Spaccini e Giuliano Ceccarelli, tre santasofiesi uniti dalla passione per l’arte di Mattia Moreni, dall’amore e dal legame per il proprio territorio.

"Moreni è riconosciuto – dice Giuliano Ceccarelli presidente dell’associazione – come uno dei grandi artisti del palcoscenico internazionale della pittura. Dagli anni dell’Informale, quando viveva e lavorava a Parigi, pupillo del critico Michelle Tapiè, padre dell’Informale, alle innumerevoli presenze alla Biennale di Venezia, fino agli ultimi grandi periodi della teoria della Regressione della Specie e dell’Umanoide, Moreni è sempre stato di monito verso il destino dell’uomo, anticipando con la propria pittura quella che sarebbe una collettiva mutazione regressiva, genetica e mentale. Oggi, a trent’anni dalla scomparsa, le opere ed il suo pensiero sono di grande attualità".

La nascita dell’associazione è stata favorita anche dalle risorse del Bando Borghi del Pnrr che ha messo a disposizione del progetto 75 mila euro. "Lo scopo è quello di rivalutare attraverso la cultura, l’opera di un grande artista fortemente legato alla nostra terra, e di creare attorno a lui un evento diffuso che avesse anche un potenziale come attrattore turistico e valorizzatore del territorio, un omaggio ad un figlio illustre. Il tutto promosso da privati di Santa Sofia assieme alle istituzioni pubbliche. Un esempio di sostenibilità culturale, sociale ed economica anche per eventi futuri".

Da qui nasce l’idea del ‘museo diffuso’: 5 mostre, ognuna con un tema specifico, inaugurate in momenti diversi, nei luoghi amati e frequentati da Mattia Moreni. Il professor Claudio Spadoni sarà il coordinatore delle cinque esposizioni e ogni mostra avrà un curatore dedicato.

Le date e le sedi delle mostre sono: 20 Settembre – Bagnacavallo, Museo delle Cappuccine, curatore Davide Caroli, periodo ‘Informale e Cartelli’; 7 ottobre Forlì, Museo San Domenico, curatore Rocco Ronchi, periodo delle ‘Angurie’; 20 ottobre Santa Sofia Galleria d’arte contemporanea Vero Stoppioni. ‘Autoritratti’, curatore Denis Isaia; primi di febbraio 2026 Bologna, MamBO, ricordo della grande mostra su Mattia Moreni del 1965, curata da Francesco Arcangeli e Pasquale Fameli. Ed infine primavera 2026 Ravenna, Mar, periodi della ‘Regressione della Specie’ e ‘L’Umanoide’, curatore Morena Simoni.

Oscar Bandini