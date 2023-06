Maturità, dibattito aperto I pro e i contro del decreto

di Martina Rossi

Domani al via gli orali di maturità nella maggior parte degli instituti della città. Alcuni hanno deciso di iniziare i colloqui già durante la settimana scorsa, essendo la decisione in mano a ogni singola commissione. Quest’anno l’esame orale sarà l’unica prova ad essere sostenuta dagli studenti forlivesi e di tutti i luoghi colpiti dall’alluvione. È stato così deciso da un decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dal quale è scaturito un ampio dibattito tra chi la ritiene una misura adeguata e necessaria e chi pensa che rappresenti una penalizzazione alla preparazione degli studenti.

A questo proposito, Paola Casara, assessore con delega ai servizi educativi, scuola e formazione, ci tiene a soffermarsi "sulla sensibilità e sulla particolare attenzione che gli insegnanti hanno mostrato verso i ragazzi in questi anni di ferite causate prima dalla pandemia e poi dall’ alluvione – commenta – e anche questa decisione è simbolo di attenzione del Governo verso il nostro territorio. Non tutti i ragazzi sono stati colpiti in egual misura, per qualcuno quest’esame sarà un’occasione perduta per dimostrare delle competenze ma è fondamemtale dar prova di quello che è stato il percorso in questi cinque anni, anche solo atraverso un’interrogazione".

Valentina Ancarani (Pd), vice presidente della Provincia con delega all’istruzione, definisce questo decreto "tardivo, non centrato anche se ne riconosco la buona intenzione. Gli studenti erano già preparati per le tre prove e questa riduzione può essere limitante per molti di loro – dichiara la vice presidente –. Una soluzione poteva essere quella di lasciare libertà di scelta ad ogni instituto, anche in base al numero di alunni effettivamente colpiti".

Luigi Ascanio, ex dirigente scolastico, ex assessore comunale ed esperto di tematiche dell’istruzione, è di un’opinione simile. "secondo il mio parere non è stata fatta la scelta migliore con questo decreto. È mancata una consultazione con il coordinamento provinciale della rete scolastica, ma anche con le associazioni dei presidi. Inoltre, non tutti i ragazzi sono uguali e la diversa tipologia delle prove dava modo a tutti di mostrare i propri punti di forza. Gli studenti più timidi, ansiosi, come gestiranno una sola prova in cui gli sarà richiesto di dimostrare tutto il loro sapere? – si chiede Ascanio –. Manca, in quest’occasione, la formalità di un esame di stato. Non è stato spiegato come avverrà la prova, chi si occuperà di porre le domande, quanto durerà. Una decisione frettolosa che rappresenta decisamente un rischio per i maturandi".