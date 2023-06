Maturità "Orali, alla fine bene anche così"

di Sofia Nardi

Anche se qualche classe ha cominciato l’esame di maturità già nei giorni scorsi, era ieri la prima vera data stabilita per partire con i maxi esami orali che – a Forlì come nelle altre città alluvionate dell’Emilia-Romagna – quest’anno hanno preso il posto delle prove scritte.

"Penso che l’abolizione dello scritto non sia stata un vantaggio per tutti – ammette Cosmin Stoica, studente neo diplomato del liceo classico Morgagni –, basti pensare che ci sono persone che vanno meglio agli scritti e con solo l’orale si sono trovate più in difficoltà. Io, in ogni caso, sono stato contento di come è andato il mio esame: sono stato dentro circa un’ora in tutto per una prova che è stata divisa in tre parti: una di italiano, una di lingua e una di collegamenti tra le varie materie. Abbiamo poi concluso con qualche domanda di educazione civica".

Soddisfatta anche Alice Casadei, diplomata in scienze umane sempre al Morgagni: "Mi aspettavo un esame diverso: ci avevano preparato ad affrontare i collegamenti interdisciplinari, mentre in realtà a me hanno fatto molte domande dirette su diversi argomenti. In ogni caso penso che l’esame sia andato bene, anche se personalmente avrei preferito avere anche la prova scritta. Mi hanno tenuta dentro parecchio, circa un’ora, ma quando sei lì non ti rendi conto del tempo che passa e in un attimo è tutto finito".

Ha appena superato l’esame e si è diplomata al liceo classico anche Matilde Zattini: "Sono stata dentro almeno un’ora e venti, ma mi sono accorta di quanto tempo fosse trascorso solo una volta che sono uscita dall’aula. I prof mi hanno tutti messo a mio agio, anche quelli esterni: mi hanno ascoltata e mi hanno dato una mano a superare qualche momento di difficoltà dovuto all’ansia. Ammetto che quando ho saputo che avremmo avuto solo l’orale ci sono rimasta male, perché avrei preferito avere entrambe le prove, ma quando ho visto le tracce proposte mi sono un po’ ricreduta: Moravia, ad esempio, non l’abbiamo trattato e non avrei saputo svolgere il tema. Era più interessante per me la traccia di latino, ma tutto sommato ora sono contenta di come sono andate le cose".

Sui gradini di fronte all’Iti Marconi sono tanti gli studenti in attesa: molti saranno interrogati nei prossimi giorni e aspettano gli amici per festeggiare il loro diploma stappando una bottiglia di spumante, altri, invece, sono i ‘maturi’ per i quali ora cominciano le vacanze. "Sono stato dentro circa quaranta minuti e sono davvero volati – spiega Nicola Laghi, indirizzo elettronica –. Penso che il fatto di avere avuto solo l’orale sia stato un vantaggio. Io ho avuto appena qualche momento di silenzio per l’ansia, ma poi mi sono ripreso e l’esame, complessivamente, è andato bene".

Stringe un mazzo di fiori, Vanessa Babbi, studentessa dell’indirizzo ‘chimica’: "L’interrogazione è durata circa tre quarti d’ora: non poco, ma comunque un tempo per me gestibile, anche perché gli argomenti di cui parlare sono stati molti. Sono contenta di come sono andate le cose e sono contenta di aver finito. Ora utilizzerò i mesi estivi per pensare a cosa fare in seguito".