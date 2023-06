Maturità scritta? Non si può più tornare indietro

Vivo a Meldola e sono uno studente di 5ª del liceo classico ‘Monti’ di Cesena. Alla luce delle polemiche scaturite in seguito al provvedimento preso dal ministro dell’istruzione Valditara, che prevede di ridurre l’esame di maturità per le zone alluvionate alla sola prova orale, ho pensato fosse doveroso far sentire la voce mia come di tanti studenti che tra poco ovranno sostenere l’esame di Stato. Le nuove direttive giunte dal ministero dell’Istruzione qualche giorno fa hanno rappresentato per noi studenti e per gli insegnanti una notizia inaspettata, accolta con reazioni e opinioni differenti. Ma penso che sia inutile continuare a polemizzare; a poco più di una settimana dagli esami, un’ulteriore modifica della prova sarebbe controproducente e dannosa per gli studenti, che finirebbero per trovarsi in difficoltà nella preparazione dell’esame. Questo stato di confusione in cui si stanno ritrovando i maturandi, dovuto alle continue notizie su petizioni dal risultato incerto e manifestazioni, non può che minare la loro serenità, portando a un risultato opposto rispetto a quello che era l’obiettivo della modifica dell’esame voluta dal ministro Valditara, attuata nell’ottica di aiutare gli studenti.

È importante, dunque, che venga garantita a questi ultimi la tranquillità necessaria alla preparazione dell’esame di stato, tranquillità che può derivare soltanto dalla certezza della tipologia d’esame da sostenere, e dalla cessazione delle petizioni e delle proteste che stanno facendo discutere in questi giorni.

Lorenzo Zaniboni