Maurizio Gioiello presenta il suo romanzo ’La felicità è un budino’

Oggi alle 20.30, lo scrittore Maurizio Gioiello presenta al Circolo Aurora (ex Circolo della Scranna, in corso Garibaldi 80; ingresso libero), in collaborazione con il centro culturale l’Ortica, il suo nuovo romanzo, ’La felicità è un budino’.

Assieme all’editore del libro, Mauro Gurioli di Tempo al libro, e a Donatella Rabiti, che leggerà alcuni brani del testo proposto, Gioiello svelerà tematiche e significati del suo ultimo lavoro, basato su situazioni in cui molti si ritroveranno. I protagonisti sono Andreina, una quasi novantenne affetta da demenza senile, e i suoi quattro figli.