Maxi blitz contro il degrado. Dieci pattuglie in aree dismesse: denunciati nove stranieri

Maxi blitz congiunto all’alba, con l’utilizzo di dieci pattuglie e una ventina di operatori, di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale contro il degrado di alcune aree urbane. Setacciati immobili in stato di abbandono e zone dismesse; nel mirino in particolare le aree vicine alla stazione ferroviaria, alcuni stabili di Coriano e della zona industriale, e altri edifici in disuso a Cà Ossi. Alla fine gli inquirenti hanno identificato nove persone, due dei quali – stranieri – aveva no a loro carico provvedimenti di custodia in carcere: uno emesso dalla procura di Torino (in relazione a più episodi di rapine e furti) e l’altro dalla procura di Udine (in relazione ad un episodio di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni). Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, anche per il reato di invasione di edifici.

Di quest’ultimo reato dovranno rispondere altri 7 stranieri rintracciati nel blitz; uno loro è stato trovato in possesso anche di diverse armi da taglio; per questo motivo l’uomo è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.

Nel corso delle attività sono state rinvenute anche due biciclette elettriche, risultate rubate, per le quali sono stati avviati gli accertamenti finalizzati alla restituzione ai legittimi proprietari. Nei confronti di tre stranieri, che non sono risultati in regola con la normativa sul soggiorno, sono stati adottati i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.

Intanto l’assessore comunale Luca Bartolini annuncia "sempre più agenti di polizia locale per le strade della città". L’assessore alla Sicurezza annuncia infatti, a partire da aprile, una "risposta alla richiesta sempre maggiore di sicurezza da parte della nostra comunità, unita alla tutela della coesione sociale". Tra gli obiettivi, contrasto alla microcriminalità, al vandalismo, la lotta al degrado e all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e l’intensificazione delle attività di pattugliamento in orari diurni, serali e notturni.