Maxi cantiere in via Bertini a Forlì, nuove fogne: la mappa per i disagi

Forlì, 26 agosto 2025 – Hanno preso il via ieri i lavori che porteranno al potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in via Bertini: una giornata dedicata in particolare alla preparazione del cantiere, preliminari all’inizio dello scavo, previsto già oggi. L’intervento, a cura di Unica Reti per conto del Comune di Forlì, avrà una durata complessiva di sei mesi e riguarderà il tratto compreso tra la rotonda di via Balzella e via Solombrini e l’intersezione con via Pacchioni. Notevoli le modifiche al traffico.

“Per tutto il tempo necessario – precisa il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri – saranno messe a disposizione pattuglie ad hoc e volontari dell’associazione Sos della Protezione Civile”. Di fatto, nonostante il lavoro informativo capillare portato avanti negli ultimi mesi, i dubbi dei forlivesi sono molti: ieri numerosi automobilisti hanno interpellato le forze dell’ordine per avere chiarimenti in vista dei prossimi mesi. “In realtà il quadro non è complesso – precisa Gualtieri –: provenendo da Forlì si deve arrivare alla rotonda all’altezza di via Balzella e compiere un percorso alternativo che consente di aggirare i lavori”. Gli unici che possono proseguire su via Bertini (ancora per qualche metro) sono i residenti e gli utenti delle attività commerciali. La strada è accessibile anche a pedoni e bici che possono utilizzare i marciapiedi. Parte della cartellonistica che indica le strade da seguire è già stata posizionata, “ma altra sarà sistemata nelle prossime ore, rendendo ancora più chiaro il percorso”, sottolinea Gualtieri. Nonostante la segnaletica, però, inevitabilmente ci saranno disagi, in particolare quando, fra tre settimane, ricomincerà la scuola, “ma si spera – auspica il vicecomandante – che per allora il cantiere sarà assestato e la novità sarà stata assimilata da tutti”.

Del resto, sono lavori necessari alla sicurezza di una grande porzione di città e – come sottolinea Massimo Plazzi, progettista di Unica Reti – “non sarebbero stati fattibili senza la chiusura della strada”. Le operazioni prevedono la sostituzione dell’attuale condotta di 60 centimetri di diametro con una maxi tubazione in vetroresina di 150, “che migliorerà sensibilmente la gestione delle acque piovane”, come tiene a sottolineare l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta, che ieri mattina ha svolto un sopralluogo sull’area interessata dai lavori. “Si ridurranno i rischi di allagamento non solo su via Bertini, ma in tutto il quartiere e oltre”.

“Lo scolo di quest’area – interviene Plazzi – tende ad andare in difficoltà con piogge intense e ora finalmente si sta completando un progetto di dieci anni fa, che prevedeva un raddoppio dello scarico: le parti che riguardano le vie limitrofe erano già state realizzate e ora, con questo cantiere, andiamo a renderle finalmente operative”. L’intervento di Unica Reti riguarderà le fognature ‘bianche’, ma parallelamente interverrà anche Hera per quanto riguarda le acque ‘nere’.

Nei prossimi mesi via Bertini resterà sempre transitabile dalla rotonda con via Correcchio verso il centro città, con limitazione per i soli mezzi pesanti oltre i 35 quintali, che saranno deviati lungo percorsi alternativi. La linea urbana 5A di Start Romagna seguirà un percorso alternativo (via Correcchio, via Bernale e via Balzella) con temporanea sospensione delle fermate ‘Armellini’ e ‘Maseri’ nel tratto interessato dai lavori. I cittadini possono consultare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dei lavori sulla pagina dedicata www.acquemeteoriche.it/viabertini-forli o iscriversi al canale WhatsApp dedicato (Via Bertini – Una strada futura) inquadrando il Qr Code presente sul sito o nel materiale informativo distribuito nel quartiere.