Maxi discarica abusiva di campagna. Auto, gomme, ferro buttati da anni

C’era di tutto. Due macchine sfasciate, un paio di trattori agricoli in disuso da anni (se non decenni), un rimorchio, un’Apecar. E poi rifiuti lignei e ferrosi, e ancora pneumatici, mobili fatti a pezzi, immondizia vegetale non identificata, più una congerie di materiale indifferenziato.

Per i carabinieri Forestali, non ci sono dubbi: si tratta di una discarica abusiva. Clandestina. E i militari ’verdi’ di Castrocaro Terme l’hanno scovata vicino a Dovadola, in periferia, in una campagna che pare incontaminata, rifiuti a parte. Stando alle conclusioni a cui sono giunti gli inquirenti, coordinati dalla procura di Forlì, nel corso del tempo "sono stati abbandonati oltre 200 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi". Un’area di di circa 1.100 metri, sequestrata dai carabinieri forestali diretti dalla compagnia di Forlì.

Il sequestro, sostengono le carte dell’inchiesta, ha riguardato sia "l’area interessata che rifiuti lignei, rifiuti ferrosi, pneumatici, parti di mobili, inerti, rifiuti vegetali, rifiuti urbani indifferenziati, macchine agricole due autoveicoli, una Apecar e tre moto, un rimorchio, numerose bombole di gas per uso domestico ed infine numerose batterie di veicoli...".

Il tutto sarebbe stato accumulato nel tempo "senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario/produttore". L’uomo dovrà quindi ora rispondere di "discarica abusiva (pena prevista l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da 5.200 a 52.000 euro) e attività di gestione di veicoli fuori uso in violazione delle prescrizioni di legge (arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 3.000 a 30.000 euro)".

Stando alle leggi vigenti in materia, l’indagato avrà anche l’obbligo "di provvedere al regolare smaltimento dei rifiuti e alla demolizione di tutti i veicoli abbandonati".