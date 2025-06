Maxi impianto fotovoltaico a Villanova

E’ stata presentata ieri pomeriggio in seno alla seduta della seconda commissione consiliare l’istanza di autorizzazione per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Si tratta di circa due ettari di terreno, ad angolo tra via Bassetta e viale Bologna, nella frazione di Villanova, che verranno ricoperti di pannelli fotovoltaici. Il prossimo consiglio comunale sarà chiamato a esprimere parere favorevole rispetto alla variante urbanistica che si rende necessaria per l’interramento di un cavo elettrico della lunghezza di 1,8 km che collegherà l’impianto alla cabina elettrica primaria. Per quanto riguarda invece l’autorizzazione alla costruzione vera e propria dell’impianto, che sarà costituito da 1.792 pannelli fotovoltaici, è in capo ad Arpae.

L’energia prodotta sarà pari a 1,8 milioni di MegaWattora. Il perimetro della zona sarà recintato e schermato con una siepe così da attenuarne l’impatto visivo. Si stima un uso di circa 30 anni, al termine dei quali l’impianto deve essere smantellato dalla società proponente e il terreno ripristinato all’uso agricolo. Si tratta dell’unica istanza al momento pervenuta all’esame del consiglio comunale, per altre due, sempre da realizzarsi in quella zona, è stata chiesta una proroga dalle stesse società proponenti.

Matteo Bondi