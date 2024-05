Maxi incidente, cinque feriti. Terribile schianto, gravi due giovani

Scontro da paura alle 23.15 di sabato lungo via del Bosco, nella frazione di Carpinello, nelle campagne tra Forlì e Forlimpopoli: cinque persone coinvolte, quattro feriti, di cui tre gravi, a bordo delle tre auto coinvolte. Una carambola che ha lasciato sulla strada il rottame di una delle tre vetture, capottata, e vari pezzi sparsi sull’asfalto. Tra questi, addirittura un motore: elemento che ha poi colpito un’altra delle auto coinvolte nel terribile incidente.

Tutto è cominciato quando una delle auto ha perso il controllo, per cause che le forze dell’ordine (sul posto la polizia locale) devono ancora appurare. A bordo c’era un 31enne, uno dei feriti con codice di massima gravità. Intraversandosi, la sua Bmw serie si è scontrata con un’auto che proveniva dalla parte opposta: a bordo c’erano tre persone, tra i 49 e i 54 anni (uno di loro non aveva documenti con sè). Grave il 49enne, mentre uno dei passeggeri sarebbe praticamente illeso. Nella carambola, è stata colpita anche l’auto che seguiva la prima Bmw: questa, in particolare, è stata colpita dal motore. A bordo c’era un 21enne, anche lui considerato grave. Tutti erano coscienti, ma i due giovani e il 49enne sono finiti al Bufalini di Cesena, a Forlì gli altri.