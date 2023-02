Maxi polo e polemiche La replica di Legacoop: "Centro in difficoltà? Non per colpa nostra"

L’ufficialità dell’imminente apertura di un’imponente area commerciale a Pieveacquedotto (parliamo di 24mila metri quadrati di nuovi negozi e ristoranti) ha scatenato diverse reazioni, perlopiù negative. Confcommercio e Confesercenti, da tempo negative circa l’opportunità di realizzare una nuova area commerciale in città, hanno puntato i riflettori sul problema del traffico che rischia di congestionare una zona cruciale per la città, ma anche sulla concorrenza che si abbatterà, ancora una volta, sugli esercizi che insistono fuori dalla ‘zona iper’. Il direttore di Confcommercio Forlì ha parlato di "orrore urbanistico".

Non tarda, in una nota, la risposta di Legacoop, l’associazione di cui è diventato presidente l’ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi: si tratta della casa madre alla quale fa capo Cia Conad, la quale ha la paternità della nuova area commerciale. "Crediamo sia opportuno evidenziare alcuni elementi – cominciano – . Partiamo dall’inizio. La nascita della nuova area commerciale è frutto di un percorso molto lungo. Quando, più di quindici anni fa, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) individuò nella zona di Pieveacquedotto il luogo in cui concentrare le attività commerciali, l’obiettivo era chiaro: creare un polo vicino al casello autostradale che fosse in grado di competere con i territori vicini — Savignano, Rimini, Ravenna, Imola — verso i quali avveniva la migrazione periodica dei forlivesi per lo shopping. Questo è avvenuto, e oggi sappiamo che Forlì è scelta come luogo del commercio da moltissimi romagnoli".

Legacoop, poi, punta il dito contro l’e-commerce, un nemico che rischia di intaccare anche il successo della nuova area commerciale: "Occorre tenere presente che le abitudini del consumatore sono completamente cambiate: oggi il rivale per quasi tutte le categorie merceologiche è l’e-commerce. Il primo contatto avviene quasi sempre online e, se vogliamo che l’acquisto si concretizzi in negozio, servono spazi adeguati in cui calamitare e trattenere il pubblico".

La nota di Legacoop si conclude con una riflessione sul centro storico, l’area di Forlì maggiormente messa in pericolo dall’arrivo della nuova area: "Gli elementi per cui Forlì è attrattiva vanno preservati e potenziati, ma il mercato è il contesto imprescindibile con cui tutti gli imprenditori devono confrontarsi. Gli investimenti di denaro pubblico per portare visitatori nel centro storico vanno mantenuti, ma devono essere inquadrati all’interno di una strategia complessiva di rilancio, in grado di adeguarsi alle nuove abitudini e tendenze delle famiglie, ad esempio puntando sempre di più su ristorazione e servizi. Le sfide collegate alle nuove modalità di consumo potranno essere affrontate al meglio se tutta la città, compresi i suoi attori economici, accoglierà un progetto condiviso che prenda in considerazione anche la qualificazione dell’offerta in chiave turistica".

s. n.