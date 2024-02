Maxi progetto: 3,6 i km: "Un’opera strategica"

Sui lavori per il lotto 3 della Tangenziale Est di Forlì, opera infrastrutturale lunga 3,6 chilometri che andrà a completare il percorso veloce a servizio della città, si è tenuto di recente un confronto tra Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, e l’Anas, "nell’ambito di un lavoro dedicato alle infrastrutture romagnole – dice la stessa parlamentare in una nota emessa ieri – partito dall’inizio della legislatura con il coordinamento del viceministro Galeazzo Bignami. Ricordiamo che la consegna dei lavori c’è stata nel giugno scorso ed è prevista l’ultimazione dell’opera entro dicembre 2026 – sottolinea Buonguerrieri –. Dopo tutte le attività propedeutiche all’avvio dei lavori, sono state predisposte le aree di cantiere, con l’allestimento di tutte le strutture necessarie. Ora si stanno realizzando le varie paratie nelle zone vicine alle abitazioni e sono in corso le attività propedeutiche per la galleria Vecchiazzano, un’opera lunga 454 metri la cui realizzazione è prevista nei primi mesi di quest’anno.

Nel terzo lotto – specifica Buonguerrieri – è contemplata anche una seconda galleria, sotto via dell’Appennino, che si svilupperà per 384 metri".

Nei 3,6 chilometri del lotto 3 della Tangenziale Est, oltre alle due gallerie menzionate, sono previsti 2 svincoli, 2 viadotti, 4 ponti oltre a tutta una serie di impianti e locali di servizio. Il nuovo tratto dell’arteria stradale parte dall’attuale via del Guado e termina vicino alla rotatoria di via Placucci e qui si raccorda con il Lotto 2, quello già ultimato che arriva in fondo a San Martino in Strada.

"La realizzazione di questo lotto – commenta la deputata di FdI – è davvero strategica per la parte sud di Forlì, ma avrà importanti benefici per tutto il traffico della città, consentendo un collegamento rapido con la Ss 67 Tosco-Romagnola e con l’area dell’ospedale. Si alleggerirà il traffico sulle vie cittadine portando buona parte di esso sul sistema di strade extraurbane".

L’importo complessivo dell’intervento – inserito nel Contratto di Programma 2016-2020 stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sfiora i 173 milioni di euro. "Il Governo Meloni ha messo al centro dell’agenda politica lo sviluppo infrastrutturale della nazione e ciò si vede anche nel territorio forlivese: oltre ai lavori in corso sulla Tangenziale Est, l’esecutivo ha stanziato ulteriori 27 milioni di euro per il nuovo carcere e si sta lavorando anche ad altre infrastrutture strategiche come la Tangenziale Ovest e lo snodo logistico di Villa Selva. Senza dimenticare – conclude Alice Buonguerrieri – il progetto di recupero dell’ex convento Santa Maria della Ripa che nei prossimi giorni il ministro Sangiuliano verrà ad illustrare a Forlì".