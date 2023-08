Maxi-rogo in zona industriale Bruciano i rifiuti dell’alluvione Fumo nero visibile fino in centro

I pennacchi di fumo nero sono apparsi verso le 16,30 e sono stati visibili per buona parte del pomeriggio in quasi tutta la città, anche dal centro storico. L’incendio si è sviluppato nella zona industriale, in via Golfarelli. È divampato in un deposito di Alea Ambiente dedicato ai rifiuti Raee – apparecchiature elettriche ed elettroniche – recuperate da case e aziende colpite dall’alluvione. Fonti vicine alla società di gestione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei 13 comuni del Forlivese spiegano che l’area, situata nei pressi della sede, è stata autorizzata dalla Regione per lo stoccaggio di tali rifiuti, provenienti dai centri di raccolta dedicati ai Raee.

Sempre fonti Alea riferiscono che nessuna persona ha avuto problemi dalle fiamme e non sono stati peraltro coinvolti nemmeno i mezzi di proprietà della società. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, con notevole dispiegamento di forze: ben otto le squadre impiegate, oltre a un mezzo aeroportuale (in grado di erogare un getto d’acqua e schiuma potentissimo su un’ampia superficie) per porre fine all’intervento e spegnere definitivamente il rogo. I riscontri sono ancora al vaglio del personale intervenuto per spegnere le fiamme, ma i primi indizi lasciano aperta l’ipotesi dell’autocombustione, resa ancora più facile dalle alte temperature di ieri, fino a 40 gradi. L’incendio ha comportato anche l’intervento della Polizia locale. Dalle 16,45, per circa un’ora, due pattuglie – una per ogni senso di marcia – si sono posizionate lungo l’asse tangenziale, nella zona prossima al rogo. Gli agenti non hanno interrotto il traffico, ma per ragioni di sicurezza hanno monitorato gli sviluppi dell’incendio e imposto il rallentamento della velocità dei veicoli lungo la superstrada. Il materiale andato a fuoco – monitor, schermi, televisori, personal computer e altri apparecchi elettrici – ha una componente plastica, che è la responsabile del colore scuro del fumo, che si è levato fin dai primi istanti con una densa coltre.