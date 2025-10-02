Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
Forlì
Maxi tamponamento tra 5 auto in tangenziale a Forlì, fila chilometrica verso l'autostrada
2 ott 2025
ENRICO MAGNANI
Cronaca
Maxi tamponamento tra 5 auto in tangenziale a Forlì, fila chilometrica verso l'autostrada

In direzione San Martino in Strada-A14, veicoli coinvolti all'altezza dell'uscita di via Mattei: coda di oltre mezz'ora concomitante con l’ora di punta

Maxi tamponamento sulla tangenziale est di Forlì

Maxi tamponamento sulla tangenziale est di Forlì

Per approfondire:

Forlì, 2 ottobre 2025 – Maxi tamponamento, questa mattina poco dopo le 8, sulla tangenziale est. Ben 5 i veicoli coinvolti nell'incidente che, con la loro collisione, hanno bloccato l'uscita del "quadrifoglio", quella cioè che collega la tangenziale all'asse di arroccamento.

Complice anche l'orario di punta del mattino, con l'ingresso nelle aziende e nelle scuole, si è presto formata una coda chilometrica, che già poco dopo l'incidente superava a ritroso il tunnel dell'aeroporto e l'uscita di Bussecchio.

Una ambulanza del 118 si è recata sul posto, ma nessun ferito è parso in gravi condizioni. La situazione è proseguita in lento miglioramento per un paio d'ore, risolvendosi completamente solo attorno alle 10.

