Mazapegul, una sfida colorata: ecco i vincitori

Nei mesi scorsi il Birrificio Mazapegul di Civitella ha organizzato un concorso di disegno rivolto a tutti gli alunni delle scuole medie di Civitella, Cusercoli, Galeata e Santa Sofia. "Li abbiamo invitati a disegnare la loro personale versione del Mazapégul. Abbiamo premiato i 4 vincitori con un buono da 50 euro da spendere nella cartoleria del proprio paese; una borsa di libri offerta dall’associazione Sophia in libris e una cena da noi in via Parri 2 per 4 persone. Inoltre abbiamo stampato i disegni dei vincitori sui nostri cartoni della pizza".

Sono risultati vincitori: Diego (2ªB) di S. Sofia; Laila (2ªC) di Galeata; Nathan (1ªA) di Civitella e Ginevra (3ªB) di Cusercoli. "Cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il personale scolastico che ci ha permesso di organizzare l’iniziativa, le cartolerie che hanno aderito al progetto (Arpinautilus di Santa Sofia, L’Albero e Io di Galeata, Emmegi di Civitella, la Cartoleria di Milena Mingozzi di Cusercoli) e l’associazione Sophia in libris per i libri regalati ai vincitori. Ma soprattutto grazie ai ragazzi – concludono i promotori – che hanno partecipato con tanto entusiasmo".