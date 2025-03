Mazzini, generazioni a confronto

Questa sera alle ore 21, nella Sala Teatro, primo piano ex Cinema Mazzini, in corso della Repubblica 90/B a Forlì, l’Associazione Amando (Associazione per le Malattie Endocrine e l’Obesità) presenterà lo spettacolo ’Nonno a chi?’, scritto e diretto da Stefania Polidori, da un’idea di Caterina Rondelli.

Riprendendo il filone del teatro sociale, già sperimentato con l’opera ’Nessuna si salva da sola’, l’autrice e regista Stefania Polidori indaga l’universo intergenerazionale con uno sguardo curioso e ironico mostrando il delicato equilibrio tra giovani e anziani. Lo spettacolo ’Nonno a chi?’ si propone di mettere in scena il rapporto, le relazioni, le distanze e gli affetti che tengono insieme o dividono le generazioni di ieri e quelle di oggi.

Biglietti: 10 euro, ridotto 6 euro fino ai 14 e oltre i 65 anni. Per informazioni e prenotazioni: 3518757543 e 3392739176.