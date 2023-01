Mazzotti: "Musica, c’è voglia di ripartire L’arena San Domenico? Scommessa vinta"

di Sofia Nardi Ilaria Mazzotti, direttrice della scuola di musica forlivese Accademia InArte e fondatrice del comitato ‘Forlì suona’ la rete delle scuole di musica di Forlì, le realtà musicali forlivesi sono tornate a lavorare a pieno regime dopo lo stop imposto dalla pandemia? "Le attività sono ripartite a rilento, ma è tangibile la voglia di riprendere, tant’è che le iscrizioni da parte di bambini e ragazzi sono sempre crescenti". Il settore della cultura è uno di quelli maggiormente toccati dalle conseguenze del Covid. Lei ha notato un cambiamento strutturale nel modo di vivere la musica? "La vocazione di InArte è quella di creare un clima di apprendimento che ponga al centro il bambino. Ultimamente abbiamo notato una maggiore difficoltà di ascoltare l’altro e di fare musica d’insieme. Questo succede perché negli ultimi anni le lezioni sono state prevalentemente individuali e i più piccoli non hanno mai avuto occasione di fare esperienza di apprendimento collegiale. Stiamo lavorando prevalentemente su questo, dato che la musica d’insieme è comunicazione". Le vostre attività pubbliche non si sono mai fermate. "Sì, siamo riusciti a non interrompere del tutto le attività, in particolare nelle scuole, ma non solo: ad esempio quest’estate, con l’orchestra giovanile ci siamo esibiti all’Arena San Domenico in...