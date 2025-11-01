Mec-Meldola premiata dalla Cna regionale

È stata premiata nei giorni scorsi, come esempio di ricambio generazionale eccellente, la ditta Mec-Meldola durante l’assemblea di Cna Emilia-Romagna che si è tenuta all’Arena del Sole di Bologna nel corso dell’iniztiva dal titolo ‘I talenti dell’impresa. Coltivare competenze, generare futuro’. Il premio è stato consegnato all’azienda bidentina dal presidente provinciale di Forlì-Cesena Cna Sandro Siboni e dal direttore generale Franco Napolitano al fondatore Vladimiro Coveri, accompagnato dai figli Igor e Fabrizio.

Mec-Meldola Snc di Coveri& C. di via della Gualchiera è presente sul mercato nazionale dal 1978 e attualmente occupa 20 addetti su un’area di 2.000 metri quadrati. Opera da sempre nel settore della meccanica di precisione, curando con estrema attenzione le singole fasi di lavorazione dei prodotti. Negli anni si è specializzata nella produzione in serie e piccoli lotti, a disegno del cliente, di particolari torniti, fresati e forati, montaggio e assemblaggio di parti meccaniche oltre che di saldatura di composti vari.

Nella motivazione del premio si spiega come l’impresa si sia contraddistinta per "la capacità di resilienza e attenzione all’innovazione tecnologica, sostenendo negli anni investimenti in macchinari e attrezzatura e mantenendo ‘l’anima artigiana’ in un Comune dell’area interna nella Vallata del Bidente".

Durante l’assemblea ci sono stati gli interventi del presidente della Regione Michele De Pascale e il presidente Cna Emilia-Romagna Paolo Cavini, oltre al confronto tra la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano e il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. Le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale Cna Dario Costantini.

o. b.