Mecnavi, la commemorazione a 38 anni dalla tragedia

Sono passati 38 anni dalla tragedia della Mecnavi e Bertinoro ricorda quel terribile incidente sul lavoro, uno dei più gravi della storia italiana, con una cerimonia pubblica che si terrà domani alle 10 in viale della Resistenza, dov’è il monumento ai Caduti sul lavoro.

Era la mattina del 13 marzo 1987, quando alle 9:05, prese fuoco una coibentazione all’interno della nave Elisabetta Montanari dell’azienda Mecnavi, ancorata nel porto di Ravenna. L’incendio sprigionò un gas tossico letale che, in pochi istanti, causò la morte di 13 operai. La maggior parte erano giovani, alcuni neanche in regola, qualcuno al primo giorno di lavoro. Cinque erano bertinoresi: si chiamavano Domenico Lapolla, Onofrio Piegari, Antonio Sansovini, Alessandro Centioni, Marco Gaudenzi (quest’ultimo 18enne).

Da allora, ogni anno, Bertinoro ribadisce l’appello per una maggiore sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non si ripetano più. Alla cerimonia interverranno il commissario prefettizio, Domenico Campanale, e i rappresentanti sindacali Maria Giorgini (Cgil), Davide Drudi (Cisl) ed Enrico Imolesi (Uil), oltre al Console provinciale della Federazione dei Maestri del Lavoro Massimo Marescalchi. Alle 11 messa nella Concattedrale di Bertinoro.