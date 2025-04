Medaglie d’oro al Baracca. Premiati due studenti

Doppia vittoria per l’istituto aeronautico ‘Francesco Baracca’. Due allievi, Lorenzo Mogno e Thomas Zanelli, hanno infatti trionfato nelle gare nazionali rispettivamente di ‘Conduzione del mezzo aereo’ e ‘Costruzione del mezzo aereo’, conquistando entrambi il primo gradino del podio. Le due competizioni sono state organizzate dall’istituto ‘Ponti’ di Gallarate e dall’iistituto aeronautico ‘De Pinedo’ di Roma, che lo scorso anno scolastico erano stati i vincitori delle due competizioni. Le due scuole, così, per diritto acquisito hanno ospitato le gare nazionali azionali che hanno visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta la penisola.

Intense le prove tecniche che hanno visto impegnati i ragazzi: non solo una gara competitiva ma un’occasione unica di apprendimento, di confronto e di crescita personale. Oggetto delle prove sono state le conoscenze teoriche e tecniche che hanno messo in luce la determinazione, la passione ed il grande impegno di tutti i partecipanti. "Un ringraziamento sentito – sottolinea la dirigente Maura Bernabei in una nota - va ai due docenti accompagnatori, la professoressa Petula Savorani e il professor Paolo Poggiolini, oltre che a tutti gli insegnanti che hanno accompagnato e preparato gli studenti del Baracca. Un segnale importante per l’intera comunità scolastica che sottolinea la qualità del percorso di studi".