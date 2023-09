Media Mercuriale, donati 21mila euro di libri di testo

"Ho visto molti sorrisi e questo era quello che volevo". La voce di Daniela Bandini, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 5 ’Tina Gori’ è ancora intrisa di emozione a margine dell’incontro avvenuto ieri pomeriggio con le famiglie del quartiere Romiti, tra i più colpiti dall’alluvione di maggio, che hanno ricevuto ingenti donazioni (foto Salieri). In particolare, a beneficiare della solidarietà altrui sono stati i ragazzi della scuola media Mercuriale. A loro sono destinati, infatti, i libri di testo acquistati dalla Fondazione Specchio d’Italia, il cui rappresentante Angelo Conti era presente ieri e il cui contatto è giunto tramite l’Ufficio scolastico regionale. "Si tratta di 21mila euro di libri per 88 ragazzi – spiega la dirigente –. Abbiamo fatto un’indagine per capire chi li aveva persi nell’alluvione, tra i ragazzi di seconda e terza, e quante fossero le famiglie colpite i cui figli entrano ora in prima, dovendo acquistare circa 300 euro di testi nuovi. La Fondazione ha dato mandato di acquisto al Centro didattico romagnolo. Questo avrebbe penalizzato le due cartolerie locali. Invece, terminata la distribuzione, abbiamo saputo che il Centro farà una donazione alle due attività".

Infine i ragazzi hanno ricevuto materiale per Arte e immagine e Tecnologia, acquistato grazie alla scuola e all’associazione Genitori. "Ringrazio Angelo Conti e i miei due collaboratori Giorgia Picchi e Raffaela Libero – conclude Bandini – e i docenti Roberta Ravaldini di Arte e Giovanni Tassinari di Tecnologia".